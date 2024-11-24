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        Mardin ve İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 tutuklama

        MARDİN ve İstanbul'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 12:12 Güncelleme: 24.11.2024 - 12:15
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        Mardin ve İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 tutuklama
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        MARDİN ve İstanbul’da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis suçuna yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen şüphelilere yönelik Artuklu ilçesi ve İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı belirlenen çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tablete el konulurken, 1 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. 5 şüpheliyse emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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