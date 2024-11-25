Mardin'de aşırı yağıştan müstakil ev çöktü: 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Sürekli Mahallesi’nde meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle müstakil evin çökmesiyle 2 kişi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN’in Kızıltepe ilçesi kırsal Sürekli Mahallesi’nde aşırı yağış nedeniyle çöken müstakil evde enkaz altında kalan 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

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