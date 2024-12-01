Mardin 1969 Spor - Denizlispor: 5-0

TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, sahasında konuk ettiği Denizlispor’u 5-0 yenerek, grubun yeni lideri oldu.

Mardin 1969 Spor, 3. Lig 4. Grup 13. hafta maçında Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda Denizlispor’u konuk etti. Karşılaşmanın 14. dakikasında Ali Kemal Özkan’ın serbest vuruştan yaptığı ortasında İslam Çerioğlu, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Mardin 1969 Spor 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Mardin 1969 Spor, 70. dakikada Serdar Yiğit ile 2-0 öne geçti. 72. dakikada Barış Sağır’ın golüyle farlı 3-0’a getiren Mardin 1969 Spor, 76. dakikada Serdar Yiğit ile 4-0’ı buldu. Mehmet İlter’in golüyle Mardin 1969 Spor 5. golü buldu. Karşılaşma Mardin 1969 Spor 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.