Mardin'de otomobil şarampole devrildi; 4'ü çocuk 7 yaralı
MARDİN'in Derik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
MARDİN'in Derik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Derik ilçesi kırsal Çukursu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobildeki Medine Ö. (65), Ferhat Ç. (38), Ruken Ç. (35), Yahya Ç. (6), Gülsüm Ç. (5), Ekrem Ç. (4) ve Fatma Ç. (2) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Derik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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