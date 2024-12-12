Mardin'de 7 günlük eylem yasağı

MARDİN Valiliği, bugünden geçerli olmak üzere 7 gün süreyle kent genelinde toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde bugünden geçerli olmak üzere toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin 19 Aralık tarihine kadar yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, şöyle denildi:

“Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, her türlü açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma, nöbet eylemi stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi her türlü eylemin, yukarıda belirtilen eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla, diğer illerden geldiği anlaşılan şahıs-araçların ilimiz sınırına girişleri; ilimizden hareket ettiği anlaşılan şahıs-araçların il sınırlarımızdan çıkışları, ayrıca, bu kapsamda, başka illerden gelerek belirtilen eylem ve etkinliklere katılmak maksadıyla ilimizden başka illere yapılacak geçişler için ilimiz güzergahının kullanılmasının; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci ve 19’uncu maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde, il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında, 12 Aralık Perşembe günü saat 13.00’ten 19 Aralık 2024 Perşembe günü saat 23.59’ a kadar 7 gün süre ile yasaklanmıştır.”