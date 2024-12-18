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        Mardin'de yol temizlik aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        MARDİN'in Derik ilçesinde yol temizleme aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 22:56 Güncelleme: 18.12.2024 - 23:00
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        Mardin'de yol temizlik aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        MARDİN’in Derik ilçesinde yol temizleme aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü İ.K. (19), ağır yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Derik ilçesi, Kale Mahallesi Amed Caddesi’nde medyana geldi. İ.K. yönetimindeki 09 AT 549 plakalı otomobil, Derik Belediyesi’ne ait S.D. yönetimindeki 47 PB 733 plakalı yol temizleme aracına arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İ.K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü İ.K., ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne, buradan da Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Haberi alarak hastaneye gelen İ.K.’nın yakınları sinir krizi geçirdi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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