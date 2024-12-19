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        Mardin'de 5 kişinin yaralandığı sopalı kavgaya 7 tutuklama

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı sopalı kavgada gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:39 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:45
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        Mardin'de 5 kişinin yaralandığı sopalı kavgaya 7 tutuklama
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı sopalı kavgada gözaltına alınan 16 şüpheliden 7’si tutuklandı.

        Olay, dün Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde meydana geldi. Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramada da 1 av tüfeği ele geçirildi.

        Şüphelilerden 4’ü ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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