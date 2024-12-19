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        Kavşakta 2 otomobil çarpıştı; Barış öldü, 1 ağır yaralı

        MARDİN'inArtuklu ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada Barış Demirtaş (19) hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:08 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:10
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        Kavşakta 2 otomobil çarpıştı; Barış öldü, 1 ağır yaralı
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        MARDİN'inArtuklu ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada Barış Demirtaş (19) hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Artuklu ilçe merkezi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kavşağa kontrolsüz giren Barış Demirtaş idaresindeki 34 ZF 6409 plakalı otomobil ile Jandil D. yönetimindeki 47 DR 974 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Barış Demirtaş, kurtarılamadı. Demirtaş'ın cenazesi morga kaldırılırken, Jardil D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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