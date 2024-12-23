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        Mardin'de çöken duvarın altında kalan işçi, hayatını kaybetti

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir işyerinin tadilatında çalışan işçi Muhammed Doğruyol (20), çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 21:00 Güncelleme: 23.12.2024 - 21:05
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        Mardin'de çöken duvarın altında kalan işçi, hayatını kaybetti
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir işyerinin tadilatında çalışan işçi Muhammed Doğruyol (20), çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenimahalle’de meydana geldi. Bir işyerinin tadilatında çalışan inşaat işçisi Muhammed Doğruyol, çöken duvarın altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Doğruyol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Doğruyol'un cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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