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        Mardin 1969 Spor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

        MARDİN 1969 Spor, TFF 3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:19 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:25
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        Mardin 1969 Spor ikinci yarı hazırlıklarına başladı
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        MARDİN 1969 Spor, TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla başladı.

        Kırmızı lacivertliler 14 Aralık'ta Ordu'da oynadığı 15. hafta maçının ardından ligi 31 puanla zirvenin 1 puan gerisinde 3. sırada devre arasına girdi. Teknik Direktör Ulaş Ulusan takıma 8 gün izin verdi. Kırmızı lacivertliler 8 günlük iznin ardından dün akşam saatlerinde Mardin'de toplanarak ilk antrenmanını 21 Kasım Şehir Stadı'nda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde çalışan futbolcular, antrenmana koşu ile başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idman topla birlikte yapılan çalışmalarla son buldu. Kırmızı lacivertliler Mardin'deki ilk etap çalışmalarını 30 Aralık'a kadar sürdürecek. 3 günlük iznin ardından Mardin 1969 Spor devre arası hazırlıklarının ikinci etabını Antalya'da sürdürecek. Antalya'daki kampta kırmızı lacivertliler hazırlık maçları da yapacak.

        MARDİN'DE 5 AYRILIK

        Mardin 1969 Spor ikinci devreye daha güçlü girmek için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda Fikret Sevilgen, Ali Kılıç, Buğra Ali Erdem, Yekta Sünmez ve Yunus Tarhan ile karşılıklı anlaşılarak yol ayrımına gidildi. Öte yandan Mardin 1969 Spor'un prensipte anlaşmaya vardığı futbolcuların da olduğu öğrenilirken, kulübün yapacağı resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde geleceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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