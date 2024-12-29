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        Halı saha maçında kalp krizi geçirip öldü

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde halı saha maçında kalp krizi geçiren Selim Engin (28), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 14:58 Güncelleme: 29.12.2024 - 15:00
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        Halı saha maçında kalp krizi geçirip öldü
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde halı saha maçında kalp krizi geçiren Selim Engin (28), hayatını kaybetti.

        Nusaybin’de dün akşam saatlerinde halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yapan Selim Engin, fenalaşarak yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Engin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Engin’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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