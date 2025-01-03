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        Mardin'de 3 otomobilin çarptığı kadın öldü; o anlar kamerada

        MARDİN'deyolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Çağlar'a (80) peş peşe 3 otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:05 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:10
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        Mardin'de 3 otomobilin çarptığı kadın öldü; o anlar kamerada
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        MARDİN'deyolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Çağlar'a (80) peş peşe 3 otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kadın kurtarılamadı.

        Kaza, dün sabah saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde Artuklu Belediyesi kavşağında meydana geldi. Diş hastanesine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Çağlar'a, otomobil çarptı. Çağlar yola savrulurken, arkadan gelen 2 otomobil de kadına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar, bugün hayatını kaybetti. Çağlar'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Sürücüler ifadeleri için emniyete götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Çağlar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'ne defnedilecek.

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        Galeri

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