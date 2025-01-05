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        Mardin 1969 Spor, Berkan Ünal'ı renklerine bağladı

        MARDİN 1969 Spor, daha önce Efeler 09 Spor'da forma giyen orta saha oyuncusu Berkan Ünal (22) ile anlaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 15:09 Güncelleme: 05.01.2025 - 15:15
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        Mardin 1969 Spor, Berkan Ünal'ı renklerine bağladı
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        MARDİN 1969 Spor, daha önce Efeler 09 Spor'da forma giyen orta saha oyuncusu Berkan Ünal (22) ile anlaştığını duyurdu.

        TFF 3. Lig 4. Grup ekibi Mardin 1969 Spor, 2. Lig Beyaz Grup ekibi 24 Erzincanspor’dan tecrübeli stoper Ümit Kurt’u 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurmuştu. Kırmızı lacivertliler ikinci transferini de orta sahaya yaptı. Mardin temsilcisi, Gençlerbirliği alt yapısında yetişen ön libero pozisyonunda oynayan Berkan Ünal'ı renklerine bağladı. İmza töreninde yönetim kurulu üyesi genel kaptan Metin Kerelti de hazır bulundu. Kırmızı lacivert formayı giyen Berkan Ünal ligin ilk devresinde Efeler 09 Spor'da 13 resmi maçta forma giydi. Mardin gibi köklü bir kulübe imza attığı için mutlu olduğunu belirten Ünal, "Bana güvenen Mardin 1969 Spor yönetimi ve teknik heyetine teşekkür ederim. Mardin 1969 Spor forması altında başarılı olmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. İnşallah sezon sonu şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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