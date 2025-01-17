Mardin'de silahlı kavgada ölen Mehmet Ali, toprağa verildi

Olay, dün akşam saatlerinde Derik ilçesi kırsal Atlı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Ali Çelik (17), F.Ç. (42) ve S.Ç. (43) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Ali Çelik hayatını kaybetti, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Mehmet Ali Çelik’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ilçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi Abdullah Akın Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Diğer yandan jandarma, olaya karışan şüphelileri arıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.