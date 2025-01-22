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        Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki Mehdi Akdağ (33) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:26 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:30
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        Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki Mehdi Akdağ (33) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Esenli Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobildeki Mehdi Akdağ, Bahattin Ç. (40) ve Şükrü D. (22) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehdi Akdağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Akdağ, Kızıltepe ilçesi kırsal Hocaköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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