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        Bolu'daki yangında ölen Dilara defnedildi; kalp hastası babasına göz kulak olmak için gitmiş

        BOLU'daki otel yangınında hayatını kaybeden Dilara Ermanoğlu'nun (24) cenazesi, memleketi Mardin'de defnedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 15:51 Güncelleme: 22.01.2025 - 15:55
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        Bolu'daki yangında ölen Dilara defnedildi; kalp hastası babasına göz kulak olmak için gitmiş
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        BOLU'daki otel yangınında hayatını kaybeden Dilara Ermanoğlu’nun (24) cenazesi, memleketi Mardin’de defnedildi. Babası Hasan Ermanoğlu, “Çatı katında bir yer vermişlerdi ona. Kalp rahatsızlığım vardı, benim için oraya geldi. Ben gelmesini istememiştim. ‘Sana göz kulak olmak için geleceğim’ demişti” dedi.

        Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 76 kişiden biri de Mardinli Dilara Ermanoğlu oldu. Kızının ölüm haberini alan Hasan Ermanoğlu, otopsi işleminin yapıldığı hastanenin önünde beklediği sırada kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.

        Dilara Ermanoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Toruntepe Mahallesi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Vali Tuncay Akkoyun, İl Müftüsü Enver Türkmen, AK Parti il Başkanı Mehmet Uncu, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Dilara’nın cenazesi, törenin ardından defnedildi.

        ‘ORAYA GİDENE KADAR ATLAMIŞTI’

        Tedavisinin ardından cenaze namazına katılan baba Hasan Ermanoğlu, olay gününü anlatarak, “Ben başka bir otelde çalışıyordum, o başka bir oteldeydi. Oranın revirinde hemşirelik yapıyordu. Saat 03.30 civarında yangın çıkmış. Saat 04.00’te ben haberini aldım. Oraya gidene kadar çocuk aşağı atlamıştı. Ambulansın içinde müdahale ediliyordu ama bir şey yapamadılar. Hatırladığım kadarıyla 12’nci katındaydı. Bir gün önce yanıma gelmişti. Diğer arkadaşıyla gelip ‘Baba bizi Mart’ta pikniğe götür’ dedi, ‘Tamam, götürürüm sizi’ dedim. Öyle bir aramızda muhabbet geçmişti. 35-40 gündür orada çalışıyordu. Dilara’yı tanımak lazım. Daha önce çalıştığım oteldeydi, sonra oraya geçti. Çatı katında bir yer vermişlerdi ona. Kalp rahatsızlığım vardı, benim için oraya geldi. Ben gelmesini istememiştim. ‘Sana göz kulak olmak için geleceğim’ demişti. 2023’te mezun olmuştu. Atanması olmadığı için gelmişti çalışmaya. Kıbrıs’ta okumuştu” dedi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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