Seyir halindeki hafif ticari araç alev topuna döndü, o anlar kamerada

Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesi merkez İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 27 FL 780 plakalı hafif ticari araç, Türkmenler Deresi mevkisinde motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, aracın kapısını açarak dışarı atladı. Yanan araç ise bariyerlere çarparak durabildi. Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda sürücü yaralanmazken, ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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