Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Seyir halindeki hafif ticari araç alev topuna döndü, o anlar kamerada

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 00:52 Güncelleme: 28.01.2025 - 00:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seyir halindeki hafif ticari araç alev topuna döndü, o anlar kamerada
        ABONE OL

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı. Sürücünün atlayarak kurtulduğu araç, bariyerlere çarparak durabildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesi merkez İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 27 FL 780 plakalı hafif ticari araç, Türkmenler Deresi mevkisinde motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, aracın kapısını açarak dışarı atladı. Yanan araç ise bariyerlere çarparak durabildi. Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda sürücü yaralanmazken, ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşe Barım tutuklandı
        Ayşe Barım tutuklandı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        İran: Su-35 savaş uçağı sipariş edildi
        İran: Su-35 savaş uçağı sipariş edildi
        Denizli'de yangın!
        Denizli'de yangın!
        Fransa Başbakanı: Elon Musk demokrasiler için tehdit
        Fransa Başbakanı: Elon Musk demokrasiler için tehdit
        Gol düellosunda kazanan Kasımpaşa!
        Gol düellosunda kazanan Kasımpaşa!
        Bakanlık açıkladı! Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilere yüzde 50 indirimli olacak
        Bakanlık açıkladı! Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilere yüzde 50 indirimli olacak
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        AB'den Trump'a Grönland yanıtı
        AB'den Trump'a Grönland yanıtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı

        Benzer Haberler

        Mardin 1969 Spor - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü: 4-1
        Mardin 1969 Spor - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü: 4-1
        Bakan Işıkhan, AK Parti Mardin 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde konu...
        Bakan Işıkhan, AK Parti Mardin 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde konu...
        Bakan Işıkhan: 1 yılda 800 binden fazla kadının işe yerleşmesini sağladık
        Bakan Işıkhan: 1 yılda 800 binden fazla kadının işe yerleşmesini sağladık
        Tarlada çalışırken kalp krizi geçirip öldü
        Tarlada çalışırken kalp krizi geçirip öldü
        Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Pardus İşletim Sistemi kullanılmaya...
        Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Pardus İşletim Sistemi kullanılmaya...
        Mardin'de kadınlara yönelik eğitim programı düzenlendi
        Mardin'de kadınlara yönelik eğitim programı düzenlendi