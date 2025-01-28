Mardin'de, sokak ortasında silahlı kavga kamerada: 1 yaralı
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi Dedeman Kavşağı’nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.M., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.M., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. M.M.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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