Ahmet Türk'ün üvey torunu, silahlı kavgada hayatını kaybetti: 6 gözaltı (3)
MEMLEKETİMARDİN'DE DEFNEDİLDİMersin'de silahlı saldırıda öldürülen Ahmet Türk'ün üvey torunu Hüseyin Reber Türk'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Atlı Mahallesi'ne getirildi.
MEMLEKETİMARDİN’DE DEFNEDİLDİ
Mersin'de silahlı saldırıda öldürülen Ahmet Türk’ün üvey torunu Hüseyin Reber Türk'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Atlı Mahallesi’ne getirildi. Türk’ün cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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