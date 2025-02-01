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        Mardin'de, 4'üncü kattan düşen Asaf bebek tedaviye alındı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, ailesinin 4'üncü kattan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdüğü Ömer Asaf D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 22:02 Güncelleme: 01.02.2025 - 22:05
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        Mardin'de, 4'üncü kattan düşen Asaf bebek tedaviye alındı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, ailesinin 4'üncü kattan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdüğü Ömer Asaf D. (2), tedaviye alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre ailesi tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne getirilen Ömer Asaf D.’nin oturdukları 4‘üncü kattaki daireden düştüğü belirtildi. Tedaviye alınan bebeğin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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