Mardin'de, 4'üncü kattan düşen Asaf bebek tedaviye alındı

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre ailesi tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne getirilen Ömer Asaf D.’nin oturdukları 4‘üncü kattaki daireden düştüğü belirtildi. Tedaviye alınan bebeğin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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