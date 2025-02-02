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        Beslediği boğanın saldırısında ağır yaralandı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 13:55 Güncelleme: 02.02.2025 - 14:00
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        Beslediği boğanın saldırısında ağır yaralandı
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde M.A.A. (50) beslediği boğanın saldırısında yaralandı. Elazığ’a sevk edilen M.A.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Olay, dün Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Girmeli Mahallesi’nde meydana geldi. M.A.A. ahırda yem verdiği boğanın saldırısına uğradı. M.A.A.’nın yardım çığlıkları üzerine ailesi ahıra giderek boğayı uzaklaştırdı. İhbar üzerine mahalleye sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda birçok kırık bulunan M.A.A. Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. M.A.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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