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        Mardin'de örtü yangını

        MARDİN'in Midyat ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 14:55 Güncelleme: 02.02.2025 - 15:00
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        Mardin'de örtü yangını
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        MARDİN'in Midyat ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.

        Midyat ilçesi kırsal Gelinkaya Mahallesi'nde öğleden sonra bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin çalışmasıyla 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle birçok ağaç zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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