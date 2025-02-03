Mardin'de 4'üncü kattan düşen Asaf bebek, taburcu edildi
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‘Mardin’de 4'üncü kattan düşen Asaf bebek, Gaziantep’e sevk edildi’ başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz
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Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),
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