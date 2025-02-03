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        Mardin'de 4'üncü kattan düşen Asaf bebek, taburcu edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 17:07 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:10
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        Mardin'de 4'üncü kattan düşen Asaf bebek, taburcu edildi
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        Yazıişleri müdürlerinin dikkatine

        ‘Mardin’de 4'üncü kattan düşen Asaf bebek, Gaziantep’e sevk edildi’ başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz

        YENİDEN

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        Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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