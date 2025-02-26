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        Otomobilin, yayalara çarpması kamerada

        MARDİN'in Midyat ilçesinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 22:53 Güncelleme: 26.02.2025 - 22:55
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        Otomobilin, yayalara çarpması kamerada
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı. Yayalardan biri yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde Midyat- Batman karayolu, Garnizon Komutanlığı karşısında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı. Kazada, yayalardan H.K. (59) yaralandı, diğer yaya ise yara almadan kurtuldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.K., ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. H.K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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