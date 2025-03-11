Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi Kızıltepe Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Mizgin B.’nin kontrolünü yitirdiği 31 ASJ 912 plakalı motosiklet refüje çarptı. Motosikletten savrulan Mizgin B. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mizgin B. ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mizgin B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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