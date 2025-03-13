Lider Mardin 1969 Spor, Kırıkkale maçı öncesi rehavete kapılmak istemiyor

TFF 3. Lig 4. Grup lideri Mardin 1969 Spor, 24'üncü hafta maçında Kırıkkale Futbol Kulübüne konuk olacak. Mardin temsilcisi, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan Mardin Spor, 3 puan alarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Mardin 1969 Spor, ligde oynanan 22 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu 22 karşılaşmada 42 kez rakip fileleri havalandıran Mardin 1969 Spor, kalesinde 14 gol gördü. 16 Mart Pazar günü 14.00'da Başpınar Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını Cumartesi günü bitirecek olan Mardin 1969 Spor, Kırıkkale'de maç saatine kadar kalacağı otelde dinlenecek.

Teknik Adam Ulaş Ulusan yönetiminde çalışmalarını Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda sürdüren futbolcuların keyiflerinin Kahramanmaraş İstiklal Spor galibiyeti nedeniyle yerinde olduğu görülürken teknik heyetin futbolcuları rehavete kapılmamaları konusunda sürekli uyardığı öğrenildi. Yönetimin de futbolcuların daha konsantre olmaları için çeşitli aktiviteler yaptığı belirtiliyor.