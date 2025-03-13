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        Mardinli 1'inci sınıf öğrencileri, ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı

        MARDİN'in Ömerli ilçesinde ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında Türkiye'nin farklı noktalarındaki Mehmetçiklere mektup yazdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:45 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:50
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        Mardinli 1'inci sınıf öğrencileri, ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı
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        MARDİN'in Ömerli ilçesinde ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında Türkiye'nin farklı noktalarındaki Mehmetçiklere mektup yazdı.

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde düzenlenen 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında Mardin'in Ömerli ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlik için öğleden sonra okula gelen askeri personel, öğrencilerin masalarına oturarak onlarla sohbet etti, hediyeler dağıttı. Öğrencilerin yazdığı mektuplar, askeri personel tarafından teslim alındı. Mektuplar yurdun farklı bölgelerinde görev yapan askerlere gönderilecek. Ardından askerler de öğrenciler için bir mektup kaleme alacak.

        'ÇOCUKLARIMIZIN SAMİMİ DUYGULARI TAKDİRE ŞAYANDIR'

        Programa katılan Mardin İl Milli Eğitim Müdür Vekili Eyüp Değer, "Özellikle 1'inci sınıf öğrencilerimiz, çocuklarımız ilk mektuplarını Mehmetçik abilerine yazmanın heyecanını yaşıyorlar ve şu an o mektuplarını göndermek için buradayız. Çocuklarımızın vatan aşkı, bayrak sevgisi ve Mehmetçik sevgisinin ne kadar olduğunu çok güzel duyguları ile ifade ettiler, kaleme döktüler. Çocuklarımızın samimi duyguları takdire şayandır. Bu mektuplarını Mehmetçik abilerine ulaştıracağız inşallah" dedi.

        'HAYATLARINI BİZİM İÇİN TEHLİKEYE ATIP, SAVAŞIYORLAR'

        Öğrencilerden Asel Bayrakoğlu, "Hayatlarını bizim için tehlikeye atıp savaşıyorlar. Bu yüzden onlara ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu. İlkokul 1'inci snıf öğrencisi Zeynep Ravza Kumru da asker ağabeylerine mektup yazdığını ve mektubunda onları çok sevdiğini yazdığını kaydetti. Öğrencilerden Gökalp İper de mektubunda onları ne kadar çok sevdiğini anlattığını söyledi.

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