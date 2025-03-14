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        Elektrik direğinde akıma kapıldı, metrelerce yüksekten düşüp öldü

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, elektrik direğine çıkan Eyyüp Yılmaz (65), akıma kapılıp düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 00:11 Güncelleme: 14.03.2025 - 00:15
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        Elektrik direğinde akıma kapıldı, metrelerce yüksekten düşüp öldü
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, elektrik direğine çıkan Eyyüp Yılmaz (65), akıma kapılıp düştü. Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Odaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Eyyüp Yılmaz, bilinmeyen nedenle çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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