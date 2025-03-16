Dairede çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

MARDİN’in Derik ilçesinde, 5 katlı binanın zemin katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi Berdin Caddesi’ndeki 5 katlı bir binanın zemin katındaki D.Ş.’ye ait dairede, henüz bilinmeyen nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların sardığı binadaki 16 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.