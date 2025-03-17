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        Mardin'de otomobilin çarptığı kadın öldü

        MARDİN'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Fatma Demir, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 09:28 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:30
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        Mardin'de otomobilin çarptığı kadın öldü
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        MARDİN'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Fatma Demir, hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Yeniyol Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Demir'e çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Fatma Demir’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Ömerli ilçesinin kırsal Sivritepe Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        Kazanın ardından gözaltına alınan sürücünün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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