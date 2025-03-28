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        Bakan Şimşek, Mardin'de

        HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Midyat ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 22:50 Güncelleme: 28.03.2025 - 22:55
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        Bakan Şimşek, Mardin'de
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        HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Midyat ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

        Mardin’e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beraberinde AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile birlikte Midyat ilçesine geçerek belediyeyi ziyaret etti. Bakan Şimşek burada Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, İlçe Emniyet Müdürü Celal Özgüröz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Volkan Şenocak ve belediye personeli tarafından karşılandı. Belediye Başkanı Veysi Şahin'den ilçede yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Şimşek, ardından belediye anı defterini imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, günün anısına Bakan Şimşek'e bir tablo hediye etti. Daha sonra Midyat İlçe Kaymakamlığını ziyaret eden Bakan Şimşek'e, Kaymakam Özdemir tarafından Türk bayrağı tablosu takdim edildi.

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