Banyoda akıma kapılıp öldü

Olay, 5 Nisan’da Derik ilçesi kırsal Akıncılar Mahallesi’ne bağlı Bucak mezrasında meydana geldi. Daime Özçelik, duş almak için girdiği banyodaki kazana dokununca akıma kapıldı. Özçelik, yakınları tarafından otomobille Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan kontrollerde, Özçelik’in yolda hayatını kaybettiği belirlendi. Özçelik’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mezradaki aile kabristanında defnedildi.

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