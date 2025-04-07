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        Banyoda akıma kapılıp öldü

        MARDİN'in Derik ilçesinde, duş almak için girdiği banyodaki elektrikli kazandan akıma kapılan Daime Özçelik (60), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:39 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:45
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        Banyoda akıma kapılıp öldü
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        MARDİN’in Derik ilçesinde, duş almak için girdiği banyodaki elektrikli kazandan akıma kapılan Daime Özçelik (60), hayatını kaybetti.

        Olay, 5 Nisan’da Derik ilçesi kırsal Akıncılar Mahallesi’ne bağlı Bucak mezrasında meydana geldi. Daime Özçelik, duş almak için girdiği banyodaki kazana dokununca akıma kapıldı. Özçelik, yakınları tarafından otomobille Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan kontrollerde, Özçelik’in yolda hayatını kaybettiği belirlendi. Özçelik’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mezradaki aile kabristanında defnedildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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