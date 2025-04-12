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        Mardin'de zincirleme kazada hafif ticari araç alev aldı; 1 yaralı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından hafif ticari araç, alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 00:50 Güncelleme: 12.04.2025 - 00:55
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        Mardin'de zincirleme kazada hafif ticari araç alev aldı; 1 yaralı
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından hafif ticari araç, alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Kızıltepe- Mardin karayolunda meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 47 PZ 907 plakalı hafif ticari araç, 27 V 3843 plakalı otomobil, 47 H 0229 plakalı şehir içi yolcu midibüsü ve 04 P 4647 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 47 PZ 907 plakalı hafif ticari araç motor bölümünden alev aldı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 1 sürücüyü hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri de çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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