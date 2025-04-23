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        Tabancası kazara ateş alan uzman çavuş şehit oldu (2)

        TOPRAĞAVERİLDİBatman'ın Beşiri ilçesinde tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş'ın cenazesi, Batman'daki törenin ardından memleketi Mardin'in Midyat ilçesi kırsal Altıntaş Mahallesi'ne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 18:35 Güncelleme: 23.04.2025 - 18:40
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        Tabancası kazara ateş alan uzman çavuş şehit oldu (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş'ın cenazesi, Batman'daki törenin ardından memleketi Mardin'in Midyat ilçesi kırsal Altıntaş Mahallesi'ne getirildi. Şehit için buradaki jandarma karakolunda tören düzenlendi. Törene Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Tuncay Akkoyun, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Belediye Başkanı Veysi Şahin, şehidin ailesi, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit için düzenlenen tören, Türk bayrağına sarılı tabutun alana getirilmesiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulup öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Enver Türkmen cenaze namazını kıldırdı, dua ederek helallik istedi.

        'BEN SENİNLE GURUR DUYUYORUM'

        Şehidin eşi Hanım Taş tören boyunca metanetini koruyup, çocuklarına ağlamamaları yönünde telkinlerde bulunurken, şehidin evli kızı Tuba Doğu, “Ne kadar çok sevdin mesleğini baba. Bizden çok sevdin mesleğini baba. Ben seninle gurur duyuyorum. Ben bakacağım herkese. Merak etme sen. Aklın kalmasın” dedi.

        Törenin ardından Vali Tuncay Akkoyun, aileye Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını teslim etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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