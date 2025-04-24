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        Mardin'de 1 milyar TL'lik vurgunda tutuklanan 9 şüphelinin 700 milyon TL tutarındaki mallarına tedbir konuldu

        MARDİN'de, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) çiftçilerden satın alarak özel şirketlere ait depolarda tuttuğu 137 bin ton buğday ve mısırı satarak 1 milyar TL'lik vurgun yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 9 şüphelinin 700 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mallarına tedbir konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 20:10 Güncelleme: 24.04.2025 - 20:15
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        Mardin'de 1 milyar TL'lik vurgunda tutuklanan 9 şüphelinin 700 milyon TL tutarındaki mallarına tedbir konuldu
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        MARDİN'de, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) çiftçilerden satın alarak özel şirketlere ait depolarda tuttuğu 137 bin ton buğday ve mısırı satarak 1 milyar TL’lik vurgun yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 9 şüphelinin 700 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mallarına tedbir konuldu.

        TMO'nun çiftçilerden satın alarak, 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu (LİDAŞ) kapsamında kurulan özel depolarda tuttuğu 137 bin ton buğday ve mısırın satıldığı ihbarı sonrası Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında iş insanlarının da olduğu 18 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Yaklaşık 1 milyar TL'lik vurgun yaptıkları iddia edilen şüpheliler, 10 Nisan'da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iş insanları F.S., Y.K., A.Ö., S.Ö., M.Ö., Y.Ö., B.T., S.A. ve muhasebeci İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        9 ŞÜPHELİNİN MALLARINA TEDBİR KONULDU

        Konuya ilişkin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, tutuklanan şüphelilerin 700 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mallarına tedbir konulduğu belirtildi. Açıklamada, “Mardin’de faaliyet gösteren bir LİDAŞ’ın deposundan 40 bin tona yakın hububatın olmadığının Ticaret Bakanlığı yetkililerince tespit edilmesi üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, hububatı piyasada satan Lisanslı Depoculuk sahibi ve yöneticilerine yönelik operasyon icra edilmiş, 9 şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından Nitelikli Zimmet Suçu’ndan tutuklanarak Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmiştir. Bu şüpheli şahıslara yardım ve aracılık eden 9 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol tedbir kararı uygulanmıştır. Operasyon süresince icra edilen aramalarda, 3 bin 700 ton mısır, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 milyon TL değerinde ziynet eşyası muhafaza altına alınmış ve suç şebekesinin 700 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mallarına yönelik tedbir kararı uygulanmıştır" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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