Yoldan geçerken minibüs çarptı; hastanede öldü

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Erdemler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen şehir içi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Arap Ökmen'e çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ökmen, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ökmen, burada hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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