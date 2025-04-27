Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de silahla yaralanan 14 yaşındaki Elif öldü

        MARDİN'in Derik ilçesi kırsal Boyaklı Mahallesi'nde ailesinin araçla getirerek silahla yaralanmış halde ambulansa teslim ettiği Elif Kanak (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 00:07 Güncelleme: 27.04.2025 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de silahla yaralanan 14 yaşındaki Elif öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MARDİN’in Derik ilçesi kırsal Boyaklı Mahallesi’nde ailesinin araçla getirerek silahla yaralanmış halde ambulansa teslim ettiği Elif Kanak (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Boyaklı Mahallesi’nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunan Kanak Ailesi, kızları Elif Kanak’ı odada silahla vurulmuş halde bulduklarını ve araçla ilçeye doğru hareket ettikleri ihbarında bulundu. Bunun üzerine ilçeden yola çıkan sağlık ekipleri, köy yolunda karşılaştıkları araçtan Elif’i ambulansa alarak müdahalede bulundu. Karın bölgesinden yaralanan Elif, kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi’nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. 8’inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Elif’in cansız bedeni otopsi için Mardin’e götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Depremden sonra fiyatlar artmıştı, bakanlık harekete geçti
        Depremden sonra fiyatlar artmıştı, bakanlık harekete geçti
        Dört dakikada dört köşe!
        Dört dakikada dört köşe!
        Anne kızın ölümüne 4 tutuklama
        Anne kızın ölümüne 4 tutuklama
        Göz kapağı fermuara sıkıştı
        Göz kapağı fermuara sıkıştı
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        "Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin"
        "Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin"
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Fethiye'de feci kaza!
        Fethiye'de feci kaza!
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"

        Benzer Haberler

        Mardin'de 2. Lig'e yükselme coşkusu
        Mardin'de 2. Lig'e yükselme coşkusu
        Yoldan geçerken minibüs çarptı; hastanede öldü
        Yoldan geçerken minibüs çarptı; hastanede öldü
        Otomobilini Gazze için bağışladı
        Otomobilini Gazze için bağışladı
        Bakan Yumaklı: Hububat üretiminde yüzde 13'lük artış bekliyoruz
        Bakan Yumaklı: Hububat üretiminde yüzde 13'lük artış bekliyoruz
        Bakan Yumaklı, "Ulusal Hububat Konseyi 2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi"n...
        Bakan Yumaklı, "Ulusal Hububat Konseyi 2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi"n...
        Mardin'de otobüsün çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        Mardin'de otobüsün çarptığı yaya yaşamını yitirdi