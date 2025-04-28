Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de akaryakıt yüklü tanker devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde lastiği patlayınca kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü Muhammed Miraç Sidar (52) hayatını kaybetti, yanındaki Muhammed Yusuf İmrak (19) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 17:45 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de akaryakıt yüklü tanker devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde lastiği patlayınca kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü Muhammed Miraç Sidar (52) hayatını kaybetti, yanındaki Muhammed Yusuf İmrak (19) yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Nusaybin ilçesi kırsal Duruca Mahallesi yakınında Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Muhammed Miraç Sidar yönetimindeki 47 ADG 259 plakalı akaryakıt yüklü tanker, iddiaya göre lastiği patlayınca kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Bariyer tankerin kupa kısmından içeri girerken, dumanı görenler çevredeki iş yerlerinden çekilen hortumla su sıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Muhammed Miraç Sidar hayatını kaybetti, Muhammed Yusuf İmrak yaralandı. İmrak, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Öldüresiye saldırmış
        Öldüresiye saldırmış
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        28 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        28 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        İstanbul'da yaşandı! Motosikletle geldiler! Kahvehanede kanlı infaz!
        İstanbul'da yaşandı! Motosikletle geldiler! Kahvehanede kanlı infaz!
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!

        Benzer Haberler

        Süryani usta yıllar sonra döndüğü memleketinde açtığı pizza salonunda 20 ki...
        Süryani usta yıllar sonra döndüğü memleketinde açtığı pizza salonunda 20 ki...
        Mardin'de asansör boşluğuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Mardin'de asansör boşluğuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Mardin'de, Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
        Mardin'de, Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
        Mardin'de evinde silahla vurulmuş halde bulunan çocuk hayatını kaybetti
        Mardin'de evinde silahla vurulmuş halde bulunan çocuk hayatını kaybetti
        Derik'te öğrenciler, eğitim programıyla çömlekçilik ile tanıştı
        Derik'te öğrenciler, eğitim programıyla çömlekçilik ile tanıştı
        İşitme engelli kadınlar işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor
        İşitme engelli kadınlar işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor