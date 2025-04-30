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        Seyir halindeki otomobilde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya 2 tutuklama

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahlarla düzenlenen 2 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:46 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:50
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        Seyir halindeki otomobilde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya 2 tutuklama
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahlarla düzenlenen 2 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Olay, 27 Nisan'da saat 23.30 sıralarında, Kızıltepe ilçesi kırsal Esenli ile Beşdeğirmen mahalleleri arasındaki mevkide meydana geldi. Kırsal Yurtderi Mahallesi'nde oturan, daha önce muhtarlık seçimi nedeniyle husumetli olan akraba ailelerden biri, diğer aile fertlerinin içinde olduğu otomobile Kalaşnikof ile ateş açtı. Olayda otomobildeki amca A.E. ile yeğeni Ş.E. yaralandı. Yaralılar, aracı durdurmayıp evlerinin önüne çekerken, yakınlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan amca A.E., durumunun ağır olması üzerine Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip, tedavisinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Ş.E.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

        Jandarma ekipleri tarafından başlatılan incelemede, 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. ile M.E., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. İsmi öğrenilemeyen diğer şüphelinin ise jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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