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        Camide namaz kılarken bıçaklandı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Siraç Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:25 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:25
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        Camide namaz kılarken bıçaklandı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Siraç Ö., camide namaz kılarken uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesi merkez Yeni Mahalle'deki Yeni Cami'de meydana geldi. Öğle vakti camiye gelen Siraç Ö., namaz kıldığı sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Siraç Ö. yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Siraç Ö., ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Siraç Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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