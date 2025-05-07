İngiltere'deki 900 yıllık tarih kitabının iadesi isteniyor

MARDİN Medreselerini Koruma ve Yaşatma Derneği, İslam tarihine ışık tutan, 1100'lü yıllarda yazılan İbnü'l-Ezrak el-Fariki'nin 'Tarihu Meyyafarikin ve Amid' isimli kitabının bilinen 3 cildinden biri olan ve Londra'daki British Museum'da muhafaza edilen orijinal eserin iadesi için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne talepte bulundu. Müdürlük de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na konu ile ilgili yazı yazdı.

İslam tarihine ışık tutan, 1100'lü yıllarda yazılan İbnü'l-Ezrak el-Fariki'nin 'Tarihu Meyyafarikin ve Amid' isimli kitabının bilinen 3 cildinden 1'inin orijinali, İngiltere’nin başkenti Londra'daki British Museum'da muhafaza ediliyor. Artuklular döneminde yaşayan İbnü'l-Ezrak el-Fariki'nin Irak, Suriye ve Doğu Anadolu'nun çeşitli şehirlerine yaptığı gezileri, tanıştığı halife, sultan ve vezir gibi önemli kişileri, gördüğü tarihi binaları ve şahit olduğu olayları ayrıntılı biçimde anlattığı eserin yurt dışına nasıl götürüldüğü ile ilgili bilgi bulunmazken, Arapça yazılan kitabın cildine ait fotokopilerse Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nin internet sitesinde sergileniyor. Mardin Medreselerini Koruma ve Yaşatma Derneği, cildin Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne talepte bulundu. Müdürlük de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na konu ile ilgili yazı yazdı.