Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 'GES' gerginliği

        MARDİN'in Yeşilli ilçesi kırsal Zeytinli Mahallesi'nde kurulması planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesine, mahalleli tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 17:29 Güncelleme: 07.05.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 'GES' gerginliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MARDİN'in Yeşilli ilçesi kırsal Zeytinli Mahallesi'nde kurulması planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesine, mahalleli tepki gösterdi. Alanın ‘mera alanı’ olduğunu iddia eden mahalleli iş makinelerinin önünde durup çalışmalara izin vermezken, bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri önlem aldı. Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, alanın mera vasfını çoktan kaybettiğini ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

        Yeşilli Belediyesi, kırsal Zeytinli Mahallesi’nde yaklaşık 30 dönüm arazi üzerinde GES kurmayı planladı. Yaklaşık 7 yıl önce başlanan projenin onaylanmasıyla bölgeye iş makinelerinin geldiğini gören mahalleli, yeterince bilgilendirilmediklerini ve GES'in kurulması planlanan alanın mera olduğunu iddia edip, duruma tepki gösterdi. İş makinelerinin önünde durarak çalışmaların yapılmasına izin vermeyen mahalleli, Yeşilli Belediyesi önünde de eylem düzenledi. Gerginliğin tırmanması üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında iddiaların gerçeği yansıtmadığını, 7 yıldır mahalleleri sürekli bilgilendirdiklerini, proje kapsamında tahsis edilen 100 dönüm arazinin yüzde 60'ını geri verdiklerini, şu an sadece ellerinde kalan taşlık alandaki 30 dönüm üzerinde GES'in kurulacağını söyledi. Demir, projenin tamamen devlet ve belediye iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade ederek, "Mahallelerimize bedava elektrik sağlamak için GES projesini hayata geçirmek üzere çalışmalara başladık. Santralin yeri tamamen bakanlık ve uzman ekiplerin yaptığı etüt çalışmaları sonucunda belirlendi. En uygun alan Zeytinli bölgesi olarak tespit edildi. Bu projenin ruhsatını devlet verdi, sahibi de devlettir, Yeşilli Belediyesi'dir. Burada ne bir şirket, ne taşeron, ne de şahıs var. Alan mera alanı da değildir. ÇED raporu, mera komisyon kararları, zemin etütleri ve 21 kurumun görüşleri alınmıştır. Her sorunuza belgeli cevap vermeye hazırım" dedi.

        'TAMAMEN KÖYLÜNÜN YARARINA ENERJİ ÜRETEN BİR TESİSTİR'

        Demir, projeyle mahallelilere ücretsiz elektrik sağlanacağını ifade ederek, "Kimse aramıza fitne sokmasın, kardeşliğimizi bozmasın. Zeytinli dün olduğu gibi bugün de bizim kardeşimizdir. 30-40 dönüm arazi için asla kardeşlerimi karşıma almam. Bu tesiste bekçi, güvenlikçi ve çalışanlar Zeytinli’den olacak. Hiçbir işlem mahallelinin rızası dışında yapılmayacak. Ancak tehdit ederek, bağırarak bu projeyi engelleyemezler. Biz konuşarak, uzlaşarak çözüm buluruz. Yanlış varsa oturur konuşuruz. Biz düşman değil, akrabayız. Bu tesis fabrika, şantiye, çöp merkezi ya da hayvan barınağı değil. Tamamen mahallelinin yararına enerji üreten bir tesistir. Mahallelimiz, bahçesini sulamak için bu enerjiden yararlanacak. Elektrik kesintilerini önleyecek, köylere bedava elektrik sağlayacak. Kimsenin arazisini satmıyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Mardin'de taziye yemeklerinin kaldırılması için çalışma başlatıldı
        Mardin'de taziye yemeklerinin kaldırılması için çalışma başlatıldı
        Mardin'de öğrenciler taziyeevleri, park ve bahçeler için malzeme üretiyor
        Mardin'de öğrenciler taziyeevleri, park ve bahçeler için malzeme üretiyor
        İngiltere'deki 900 yıllık tarih kitabının iadesi isteniyor
        İngiltere'deki 900 yıllık tarih kitabının iadesi isteniyor
        Jandarma, firari hükümlüyü düğünde bağlama çalarken yakaladı
        Jandarma, firari hükümlüyü düğünde bağlama çalarken yakaladı
        Mardin'de cezaevinden firar eden hükümlü düğünde saz çalarken yakalandı
        Mardin'de cezaevinden firar eden hükümlü düğünde saz çalarken yakalandı
        Mardin'de hayvanların otlatıldığı meralar güneş enerjisiyle suya kavuşturul...
        Mardin'de hayvanların otlatıldığı meralar güneş enerjisiyle suya kavuşturul...