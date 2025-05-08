Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Okulun bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan öğretmen öldü

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde okulunun arka bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz (40), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:59 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okulun bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan öğretmen öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde okulunun arka bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz (40), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesindeki 100. Yıl İlkokulu'nun arka bahçesinde meydana geldi. Ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışı motosikletine binerken, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Yılmaz, yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı.

        İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Abdurrahim Yılmaz’ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Emekli işçinin vefası duygulandırdı! Volkanik taşlardan yaptı
        Emekli işçinin vefası duygulandırdı! Volkanik taşlardan yaptı
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!

        Benzer Haberler

        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan öğretmen öldü
        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan öğretmen öldü
        Mardin'de 2. Bilim ve Teknoloji Festivali açıldı
        Mardin'de 2. Bilim ve Teknoloji Festivali açıldı
        Mardin'de maskeli 4 kişinin bir evin kapısını balta ve çekiçle kırması kame...
        Mardin'de maskeli 4 kişinin bir evin kapısını balta ve çekiçle kırması kame...
        Kar maskeli 4 şüpheli, husumetlilerinin kapısını parçalayıp kaçtı; o anlar...
        Kar maskeli 4 şüpheli, husumetlilerinin kapısını parçalayıp kaçtı; o anlar...
        Mardin'de 'GES' gerginliği
        Mardin'de 'GES' gerginliği
        Mardin'de taziye yemeklerinin kaldırılması için çalışma başlatıldı
        Mardin'de taziye yemeklerinin kaldırılması için çalışma başlatıldı