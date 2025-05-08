Okulun bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan öğretmen öldü

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde okulunun arka bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz (40), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesindeki 100. Yıl İlkokulu'nun arka bahçesinde meydana geldi. Ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışı motosikletine binerken, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Yılmaz, yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Abdurrahim Yılmaz’ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.