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        Mardin'de okul çıkışında öldürülen öğretmen defnedildi

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde okul çıkışı silahlı saldırıya uğrayan sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz (40), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 10:06 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:10
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        Mardin'de okul çıkışında öldürülen öğretmen defnedildi
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        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde okul çıkışı silahlı saldırıya uğrayan sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz (40), toprağa verildi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu'nun arka bahçesinde meydana geldi. Ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışı motosikletine bindiği sırada, silahlı saldırıya uğradı. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Yılmaz yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahim Yılmaz, kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yılmaz'ın cenazesi, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Halkalı Mahallesi'nde toprağa verildi. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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