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        Başıboş köpeklerin saldırısında son anda kurtuldular; o anlar kamerada

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin kovaladığı öğrenciler, iş yerlerine sığınarak kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 10:55 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:00
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        Başıboş köpeklerin saldırısında son anda kurtuldular; o anlar kamerada
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        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin kovaladığı öğrenciler, iş yerlerine sığınarak kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 7 Mayıs'ta öğleden sonra Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Okuldan çıkarak evlerine giden 2'si kız 4 öğrenciyi, Mardin Caddesi'nde 4 sokak köpeği kovalamaya başladı. Korku ve panik içinde koşmaya başlayan çocuklar, çevredeki iş yerlerine sığınarak köpeklerin saldırısından kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; köpeklerden kaçan çocuklardan 3'ü yakındaki akaryakıt istasyonuna, biri de yakındaki bir hafriyat dükkanına sığınıyor. Ardından iş yeri sahipleri dışarı çıkıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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