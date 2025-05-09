Başıboş köpeklerin saldırısında son anda kurtuldular; o anlar kamerada

Olay, 7 Mayıs'ta öğleden sonra Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Okuldan çıkarak evlerine giden 2'si kız 4 öğrenciyi, Mardin Caddesi'nde 4 sokak köpeği kovalamaya başladı. Korku ve panik içinde koşmaya başlayan çocuklar, çevredeki iş yerlerine sığınarak köpeklerin saldırısından kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; köpeklerden kaçan çocuklardan 3'ü yakındaki akaryakıt istasyonuna, biri de yakındaki bir hafriyat dükkanına sığınıyor. Ardından iş yeri sahipleri dışarı çıkıyor.

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