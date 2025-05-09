Mardin'de okul çıkışında öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı (2)

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğretmen Abdurrahim Yılmaz'ın (40) okul çıkışı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli İ.E. gözaltına alındı. Genişletilen soruşturma kapsamında İ.E.'nin kardeşi F.E. ve babası K.E. de yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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