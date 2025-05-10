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        Mardin'de yüksekten düşen Nazlı bebek, hayatını kaybetti

        MARDİN'in Midyat ilçesinde ailesinin yüksekten düştüğünü belirttiği 2 yaşındaki Nazlı İşler, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 23:35 Güncelleme: 10.05.2025 - 23:40
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        Mardin'de yüksekten düşen Nazlı bebek, hayatını kaybetti
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        MARDİN’in Midyat ilçesinde ailesinin yüksekten düştüğünü belirttiği 2 yaşındaki Nazlı İşler, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kızları Nazlı İşler’in yüksekten düştüğünü bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ailenin özel araçlarıyla hastaneye götürmeye çalıştığı Nazlı bebek, mahalle yolunda karşılanan ambulansa alınarak, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nazlı bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Nazlı bebeğin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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