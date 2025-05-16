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        Mardin'de dolu tarım arazilerine zarar verdi; oluşan hortum kamerada

        MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri ile meyve ağaçlarına zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 09:12 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:15
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        Mardin'de dolu tarım arazilerine zarar verdi; oluşan hortum kamerada
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        MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri ile meyve ağaçlarına zarar verdi. Yağışın ardından oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Mazıdağı ilçesinde ise ceviz büyüklüğünde yağan dolu, kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Dolu nedeniyle birçok kırsal mahalledeki tarım arazileri ve meyve ağaçları zarar gördü. Yağışın ardından oluşan hortum ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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