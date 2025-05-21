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        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler: Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı tartışma konusu bile olamaz

        KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Ne ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü ne de Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı tartışma konusu bile olamaz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 17:58 Güncelleme: 21.05.2025 - 18:00
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        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler: Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı tartışma konusu bile olamaz
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        KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “Ne ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ne de Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığı tartışma konusu bile olamaz. Bizim artık yeni politikamızda iki devlet vardır. Yeni politikamızda artık iki ad vardır, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vardır” dedi.

        Mardin Artuklu Üniversitesi’nde, İnsan, Toplum ve Medeniyet Dersi kapsamında ‘Mavi Vatan ve Kıbrıs' konulu konferans düzenlendi. Rektörlük konferans salonunda düzenlenen programa KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, il protokolü, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Konferansta konuşan Öztürkler, Kıbrıslı Türklerin bugünlere kolay gelmediğini belirterek, “Ne ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ne de Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığı tartışma konusu bile olamaz. Bizim artık yeni politikamızda iki devlet vardır. Yeni politikamızda artık iki ad vardır, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vardır. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın Türkiye Cumhuriyeti ile yürütmüş olduğu politikanın arkasındayız. Mavi Vatan, sadece denizlerin harita üzerindeki tanımı değildir; Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve egemenlik haklarının açık bir ifadesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler toplantısında 3 kez arka arkaya, ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ekonomik, diplomatik işbirlikleri kurun’ dedi. Teşekkür ederiz. 1571’den geldik, 1878 İngilizler, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti, 1974 Barış Harekatı, 1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı, Kıbrıslı Türkler bugünlere kolay gelmemiştir. Kıbrıslı Türkler, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte birçok şehit vermiştir ama hiçbir zaman dilinden, dininden, kültüründen, manevi değerlerinden ve Türklüğünden asla taviz vermedi, vermeyecek” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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