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        Mardin'de otomobiller çarpıştı: 3'ü çocuk, 8 yaralı

        MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 17:58 Güncelleme: 25.05.2025 - 18:00
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        Mardin'de otomobiller çarpıştı: 3'ü çocuk, 8 yaralı
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        MARDİN’in Mazıdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3’ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Mazıdağı ilçesi kırsal Özlüce Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 LD 807 plakalı otomobil ile 50 NC 075 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Deniz B. (30), Muhammed B. (4), İbrahim B. (25), Aydın B. (53), Hatice B. (57), Ela B. (2), Gülistan B. (28) ve Delal B. (2) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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